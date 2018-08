STF adia decisão sobre processo contra Bolsonaro por racismo

O julgamento de Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PSL, pelo crime de racismo foi adiado na terça-feira, 28 de agosto, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após o ministro Alexandre de Moraes pedir vista. Isso significa que o ministro solicitou mais tempo para analisar o caso. Ainda não há data para que o julgamento seja retomado.

O ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, votou pela rejeição da denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra Bolsonaro. O ministro Luiz Fux também votou contra o recebimento da denúncia, enquanto os ministros Luís Roberto Barroso e Rosa Weber defenderam o recebimento da acusação.

A Primeira Turma do STF vai decidir se torna Bolsonaro réu por racismo. A denúncia se refere a afirmações ofensivas do deputado sobre quilombolas, índios e estrangeiros, feitas durante uma palestra no Rio de Janeiro, em 2017.