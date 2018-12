Sterling é eleito o melhor jogador de novembro no Campeonato Inglês

O atacante Raheem Sterling, do Manchester City, foi eleito nesta quarta-feira o melhor jogador do mês de novembro no Campeonato Inglês.

Esta é a segunda vez que Sterling leva o prêmio na carreira. A primeira havia sido em agosto de 2016, em sua segunda temporada pelos ‘Citizens’.

Sterling marcou três gols e fez três assistências nas três partidas que o Manchester City disputou pelo torneio em novembro, com vitórias sobre Southampton, Manchester United e West Ham.

Para levar o prêmio, Sterling superou dois companheiros de equipe, Leroy Sané e David Silva, além de Felipe Anderson, do West Ham; Lucas Digne, do Everton; Andrew Robertson, do Liverpool, e Moussa Sissoko, do Tottenham.

Agência EFE