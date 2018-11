Sport derrota Ceará e sai da zona de rebaixamento

Se você anda achando a briga pelas primeiras posições do Brasileirão emocionante, saiba que a coisa é ainda mais séria quando se trata das últimas posições. Na segunda-feira (5), duas equipes que estão na parte de baixo da tabela se enfrentaram para fechar a 32ª rodada.

Na Ilha do Retiro, o Sport derrotou o Ceará por um a zero, com gol de Gabriel após rebote do goleiro do Vozão. O gol saiu aos sete minutos da segunda etapa, após uma tentativa acrobática de Hernane Brocador.

Com os três pontos conquistados, o Sport conseguiu respirar e saiu da Zona de Rebaixamento, indo para a 16ª posição. Já o Ceará continua como 15º na classificação, com um ponto a mais que o Sport.

Quem realmente se prejudicou com o resultado foi o Paraná. A vitória do Sport rebaixou matematicamente o time paranaense, que somou apenas 18 pontos em 32 rodadas. O Paraná é o primeiro rebaixado do Brasileirão 2018.