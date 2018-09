Sonora Brasil Sesc apresenta música de concerto com banda de Goiás

Em mais uma apresentação de música genuinamente brasileira deste ano, o 21º Sonora Brasil Sesc traz para o Rio Grande do Norte a banda Corporação Musical Cemadipe (GO). A iniciativa é do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN). Os concertos serão em Natal (10/09), Jardim do Seridó (11/09) e Mossoró (12/09)

Este é o 3º grupo que se apresenta no RN pelo Sonora Brasil, com o tema Bandas de música: formações e repertórios. Formada por jovens de Aparecida de Goiânia (GO), a banda existe desde 2005 e traz um repertório de marchas e hinos de relevância histórica, com enfoque especial para compositores goianos, além de peças de seu repertório específico.

Em Natal, a apresentação acontecerá às 19h no Auditório do Sesc Cidade Alta; em Jardim do Seridó e Mossoró às 19h, respectivamente nas unidades das duas cidades.

Além das apresentações da banda goiana, teremos dois intercâmbios em Natal com a Filarmônica de Mãe Luiza e a Banda Sinfônica da Cidade do Natal. Em Jardim do Seridó, a banda anfitriã realiza intercâmbio com a Filarmônica Euterpe Jardinense.

Sonora Brasil

O projeto Sonora Brasil busca despertar um olhar crítico sobre a produção e sobre os mecanismos de difusão da música no país, incentivando novas práticas e novos hábitos de apreciação musical, promovendo apresentações de caráter essencialmente acústico, que valorizam a autenticidade sonora das obras e de seus intérpretes.

O tema deste ano apresenta um panorama das tradicionais bandas que, espalhadas por todo o Brasil, são reconhecidas como importantes instituições formadoras de músicos, responsáveis pela base da educação musical de um grande número de instrumentistas que hoje integram orquestras e conjuntos de câmara.

Sesc RN