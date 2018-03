Somente piloto salva-se em acidente de helicóptero em Nova Iorque

Todos os cinco passageiros do helicóptero que se despenhou em East River, Nova Iorque, este domingo, morreram. O piloto foi resgatado com vida por ter conseguido libertar-se do interior do aparelho, tendo sido socorrido por uma embarcação que se aproximou do local, confirmou o porta-voz da Polícia de Nova Iorque.

Foram mobilizados vários barcos da Polícia Marítima na operação de salvamento. Agentes da polícia e do corpo de bombeiros ainda conseguiram retirar os cinco passageiros do interior do helicóptero, mas já estavam sem vida.

O momento do acidente foi filmado por pessoas que se encontravam nas proximidades e transmitido pelo Twitter, onde se pode ver um helicóptero vermelho no instante em que se afundava na água.

O helicóptero acidentado é utilizado por empresas turísticas para passeios em Nova Iorque, mas desconhece-se, até ao momento, a identidade das vítimas.

Autoridades locais investigam o acontecimento.