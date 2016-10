Somente oito dos 21 vereadores de Mossoroó conseguiram a reeleição; Veja a lista dos eleitos

O ano de 2017 começará com renovação na Câmara Municipal de Mossoró (CMM). Dos 21 atuais vereadores, somente oito conseguiram se reeleger, dois candidatos eleitos retornam à casa após anos afastados e outros 11, a maioria, ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pela primeira vez.

O ex-vereador Zé Peixeiro foi o candidato a vereador mais votado nas eleições deste ano, com 2.802 votos. Já a candidata Aline Couto, que ocupará o cargo pela primeira vez, foi eleita com 916 votos, muito menos que o volume de votos conseguidos por outros candidatos que não conseguiram vaga na CMM.

Veja abaixo a lista dos vereadores eleitos em Mossoró neste domingo:

Vereadores reeleitos:

Alex do Frango;

Alex Moacir;

Flavinho;

Francisco Carlos;

Genilson Alves;

Izabel Montenegro;

Manoel Bezerra;

Ricardo de Dodoca.

Candidatos que já foram vereadores e retornam à Câmara

Maria das Malhas;

Zé Peixeiro.

Candidatos eleitos vereadores pela primeira vez:

Aline Couto;

Didi de Arnor;

Emílio de Dr. Ferreirinha;

Isolda Dantas;

João Gentil;

Ozaniel Mesquita;

Petras;

Raério Cabeção;

Rondinelli Carlos;

Sandra Rosado;

Tony Cabelos;