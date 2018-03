Solenidade homenageia mulher nesta sexta-feira

Encerrando as celebrações do mês da mulher na Câmara Municipal de Mossoró, o Poder Legislativo realizará sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (23), às 9h, no plenário Vereador João Niceras de Morais.

A solenidade, proposta pela Mesa Diretora da Câmara, reafirmará a importância da mulher na sociedade, a luta por direitos iguais, pelo fim da violência e por maior participação feminina na política como instrumento de transformação social.

Sobretudo, num contexto de baixa representatividade da mulher na política brasileira, onde apenas 10% são mulheres nos cargos no Executivo e Legislativo, segundo o livro “Mulheres e Poder”, lançado terça-feira (20) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A Câmara Municipal de Mossoró, no entanto, supera essa média: 23,8% das cadeiras são ocupadas por mulheres vereadoras Sandra Rosado (PSB), Izabel Montenegro (MDB), Maria das Malhas (PSD), Aline Couto (PHS) e Isolda Dantas (PT).

Homenagens

Além de abordar o protagonismo feminino, a sessão solene de amanhã também homenageará 26 mulheres, com atuação em diversos setores, em reconhecimento ao trabalho delas. As honrarias (troféu, medalhas, títulos, diplomas) são de autoria dos vereadores.