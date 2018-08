Soldado morto em assalto é o 64º militar assassinado este ano no Rio

Morto no dia de folga durante uma tentativa de assalto na Baixada Fluminense, o soldado Paulo Vítor Barbosa Lopes, de 37 anos, entrou para as estatísticas como o 64º policial militar morto no estadodo Rio de Janeiro. Lopes estava dirigindo quando foi abordado por criminosos que pretendiam assaltá-lo. Segundo a Polícia Militar, ele reagiu, e houve confronto.

Dos 64 policiais militares assassinados de janeiro até ontem (22) no Rio, 17 foram mortos em serviço; 39 quando estavam de folga; e oito eram reformados. No ano passado, 134 policiais militares foram vítimas de homicídio.

No caso da tentativa de assalto desta quarta-feira, o soldado chegou a ser levado em estado grave para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu. Lopes estava lotado no 21º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em São João de Meriti, outro município da Baixada.

Agência Brasil