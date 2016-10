Socorristas empurram ambulância do Samu com defeito em Mossoró

Um vídeo com uma cena inusitada tem revoltado os mossoroenses: socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) empurram uma ambulância com defeito. A cena foi gravada na segunda-feira, 03 de outubro, próximo à base do Samu, no bairro Santo Antônio.

Questionado pela equipe de reportagem do jornal O Mossoroense sobre a pane na ambulância, o diretor do Samu Mossoró, Giliano Carlos, afirmou que o veículo apresentou defeito quando retornava à base e não estava com nenhum paciente.

“Uma rua antes de chegar à base, a ambulância apresentou defeito. A equipe poderia ter esperado o guincho, mas, por estar muito perto da base, resolveram empurrá-la até a base. Essa decisão não partiu de nenhuma exigência ou orientação da direção. Enfrentamos este problema com relação à manutenção das ambulâncias e ainda bem que não deu defeito com um paciente dentro”, declara o diretor.

Giliano Carlos afirma que outro problema diz respeito à não renovação da frota de ambulâncias usadas na cidade. Ele explica que, devido aos veículos circularem 24h por dia todos os dias nas mais diversas condições de estradas, apresentam maior desgaste que veículos comuns, necessitando de mais reparos e renovação.

Renovação de ambulâncias não é cumprida em Mossoró

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, a frota de ambulâncias do Samu deve ser trocada a cada três anos em municípios que possuem apenas uma ambulância. Já cidades que possuem duas ou mais devem trocar 50% da frota a cada três anos, o que não tem ocorrido em Mossoró.

“A manutenção do Samu depende do Município, do Estado e do Governo Federal, este último responsável pela renovação da frota, o que não tem sido cumprido. Temos ambulâncias do ano de 2010 ainda em circulação e outra do ano 2012”, informa.

O diretor conta que apesar de Mossoró contar com quatro ambulâncias, apenas duas estão disponíveis para a população. Porém, a terceira deve entrar no sistema na tarde desta terça-feira, após lavagem.