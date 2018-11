Skol realiza festa gratuita em Caraúbas nesta quarta-feira

Na quarta-feira, 07 de novembro, a cidade de Caraúbas, no Oeste Potiguar, recebe a sexta etapa do Conexão Skol RN e terá shows de Zé Sanfoneiro e Banda C3. O evento gratuito acontece a partir das 18h na Praça de Eventos. As atrações da festa serão Zé Sanfoneiro, Banda C3 e DJ Conexão. A programação gratuita se encerra pontualmente à 0h.

O Caminhão do Conexão Skol RN já passou por Jucurutu, Santa Cruz, Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros. Ao todo, o Conexão Skol RN levará música e entretenimento para 11 cidades do interior do Rio Grande do Norte, sempre em praça pública e com participação de artistas locais.

O Conexão Skol RN é uma realização da RS Eventos e conta com patrocínio da Ambev via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Câmara Cascudo) junto à Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, e à Fundação José Augusto.