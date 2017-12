SKOL realiza festa gratuita com bandas de forró em Mossoró neste sábado

O projeto Conexão SKOL realiza evento em Mossoró neste sábado, 16 de dezembro, a partir das 18h. Um caminhão especial com estrutura para o show itinerante vai parar na Estação das Artes Elizeu Ventania, no Centro. As atrações confirmadas são Forró dos 3, Forró da Perdição e Renata Falcão.

A expectativa é de que o evento reúna um público de 10 mil pessoas. O projeto já passou por outras sete cidades brasileiras, porém, em Mossoró, o palco terá duas vezes o tamanho dos outros montados nas demais localidades.

O caminhão da SKOL iniciou os shows itinerantes por Iguatu, no dia 14 de novembro. De lá o evento partiu para outro destino no Ceará, Brejo Santo. No Rio Grande do Norte, o Conexão teve recorde de público em Caicó, com quatro mil pessoas. De volta ao Cariri, a SKOL passou por Barbalha, de onde partiu novamente para o RN, dessa vez para a região do Vale do Assú.

Consumo Responsável

Todos os ambulantes cadastrados para trabalhar na festa serão treinados para coibir a venda de bebidas alcóolicas a menores de 18 anos, evitar o consumo em excesso ou associado a bebida e direção.

Outra preocupação é com o meio ambiente. Através do operador local, serão feitas parceria com associações de coleta seletiva de cada município. Com isso, todas as latinhas serão destinadas às cooperativas de reciclagem.