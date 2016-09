Sistema Integrado de Bibliotecas da UERN finaliza processo de cotação de livros

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UERN finalizou o processo de cotação de livros para a primeira etapa da aquisição em 2016. Em primeiro momento, foram cotados 1400 títulos de obras consideradas prioritárias pelos departamentos acadêmicos, referente aos cursos que estão em reconhecimento ou em renovação de reconhecimento.

Após distribuição, conforme demanda dos cursos, a Direção do Sistema de Bibliotecas encaminha uma relação de 1860 livros para serem adquiridos, divididos em 3 (três) lotes. A previsão é que as obras estejam nas respectivas bibliotecas até o fim do ano.

“Essa primeira etapa consiste na cotação das obras consideradas como prioritárias pelos departamentos. Os professores indicam as bibliografias que necessitam e o Sistema Integrado de Bibliotecas encaminha para a empresa a demanda. Encerrado esse processo, o próximo passo será abrir o processo de despesa para compra dos livros.” Informou a chefe do Setor de Aquisição Edilza Moreira Formiga

A UERN destinou o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em seu orçamento para aquisição de livros no ano de 2016, sendo que a empresa vencedora do processo licitatório deverá, obrigatoriamente, oferecer um desconto de 32,20% no preço dos livros.

“A biblioteca está em constante diálogo com os departamentos tentando aprimorar o processo de aquisição. Nosso foco principal são os cursos que estão passando por avaliação pelo Conselho Estadual de Educação, no que tange ao seu reconhecimento ou renovação de reconhecimento. A meta é contemplar todos esses cursos e fortalecer o acervo bibliográfico da graduação”, Finalizou o diretor do Sistema Erison Natecio da Costa Torres,