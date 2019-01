Sindicatos dos Servidores rejeitam proposta do governo

O Fórum dos/as Servidores/as Estaduais rejeitou a proposta de pagamento dos salários apresentada pelo governo do Estado em reunião nesta segunda-feira (07/01). Na conversa com os sindicatos e pelas redes sociais, a Governadora se propôs a pagar dia 10/01, 30% a todos os servidores da ativa, aposentados e pensionistas de todas as categorias. Em 30/01 seriam pagos os 70% restantes. Em fevereiro a metodologia seria a mesma.

O Fórum reafirma os princípios que norteiam a compreensão que trata de pagamento dos salários atrasados e atual, quais sejam: Isonomia, cronologia e solidariedade. Para os sindicatos, o governo deverá tratar do pagamento dos passivos de imediato.

Será encaminhado novo ofício solicitando audiência com a Governadora, para debater os passivos e o pagamento dos salários com base nos princípios defendidos pelo Fórum dos Servidores.

Sinte-RN