Sindicalistas farão ato público nesta quinta (15) em frente à Assembléia Legislativa do RN

Representantes dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte realizam amanhã (quinta-15), a partir das 9h da manhã, um ato público em frente à Assembleia Legislativa. O objetivo é acompanhar a votação do orçamento do Governo para 2017. Os sindicatos e associações que representam os servidores do Poder Executivo querem sensibilizar os deputados para que seja aprovado um orçamento com base em valores reais e não meras perspectivas em receitas que não vêm se concretizando nos últimos anos, provocando desequilíbrio financeiro nas contas públicas.

“Ontem alguns colegas representantes do Fórum dos Servidores fizeram uma visita aos parlamentares, nos gabinetes, pelos corredores e salas das comissões, ocasião em que conversaram com os deputados e apresentaram alguns dados e sugestões para o orçamento do próximo ano que será votado pelo Legislativo”, informou o presidente do sindicato dos auditores fiscais, Pedro Lopes.