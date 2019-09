Sinasefe promove roda de conversa sobre democracia na escola

Na atual conjuntura política, em que a educação pública, gratuita e de qualidade está sendo ameaçada, é imprescindível que os servidores e estudantes de todas as escolas se unam com o propósito de combater todo o retrocesso que lhes atinge.

Nessa perspectiva, em assembleia deliberativa, a base do SINASEFE e os representes dos estudantes decidiram por realizar no dia 2 de outubro, data em que estará ocorrendo greves por todo o Brasil em defesa da educação, uma roda de conversa abordando a importância da participação estudantil nos pleitos institucionais.

Dessa forma, o evento contará com a participação de Rosália Gabriela, presidente da Rede de Grêmios do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e com o coordenador do curso de Direito da Universidade Federal do Semiárido (UFERSA), Ulisses Reis.

O evento acontecerá nesta próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, às 10h30, no auditório Francisco das Chagas Saraiva Aires do IFRN Campus Mossoró.