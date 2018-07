Simpósio discute relação entre Direito e Saúde Mental

Associação dos Magistrados do RN (AMARN), em parceria com a Associação Norte-Rio-Grandense de Psiquiatria e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), realiza no dia 17 de agosto o I Simpósio Regional de Direito e Saúde Mental.

O evento é voltado para estudantes e professores de Direito, além de advogados e magistrados. A inscrição custa 2kg de alimentos não-perecíveis, que serão doados a instituições de caridade. As inscrições podem ser feitas presencialmente na administração do Fórum ou através do site do Simpósio.

Com tema “Magistratura, Direito e Psiquiatria. Um diálogo multi e interdisciplinar. Avanços e desafios”, o Simpósio será realizado no Salão do Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, das 08h às 18h e contará com palestras de juízes, advogados, professores de Direito e psiquiatras.

Confira a programação:

8h Abertura: Banda – Hino Nacional Mesa: Presidente do TJRN, diretor ESMARN, presidente AMARN, direção foro Mossoró, prefeita de Mossoró, presidente da câmara municipal, MPRN, OAB, reitores/diretores das universidades. 08h30 Tema: Direito e Psiquiatria. Um olhar pelo viés da filosofia do sujeito e da “inclusão do outro”. Palestra inaugural: juiz de Direito e professor Ricardo Tinoco (40min.). 09h15 – 10h40 1ª Mesa: o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a curatela. Os direitos fundamentais do portador de necessidades especiais e a problemática da capacidade civil diante da realidade. Coordenador-mediador: juiz de Direito Patrício Lobo. Participantes: psiquiatra Gustavo Xavier e professora Denise Vasconcelos. 10h40 – 12h10 2ª Mesa: Psicologia Jurídica como elemento integrante do processo da construção da decisão judicial. Coordenador-mediador: juiz de Direito Herval Sampaio. Participantes: psicóloga Érika Pedrosa e advogado Marcos Araújo.