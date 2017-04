Shopping lançará projeto cultural comemorativo

O Partage Shopping Mossoró lançará no dia 28 de abril, às 19h30, o projeto “Shopping Cultural”. O projeto marca os 10 anos do empreendimento.

Com o intuito de fomentar as diferentes manifestações artísticas da cidade, o espaço será destinado aos talentos locais, englobando todas as áreas como música, dança, canto e humor.

O show será gratuito e terá repertório variado, que percorre vários estilos musicais. As atrações se apresentarão na Praça de Alimentação do centro de compras e lazer.

Quem abrirá o projeto, que pretende disseminar a cultura no empreendimento e na cidade, serão os cinco finalistas do concurso “A Mais Bela Voz de 2016”.

São eles: Caroline Melo, Denis Morgan, Gabriela Mendes, Rosy Paulo e a grande campeã Martinelle Dayane. Além da participação especial da campeã da versão “Kids”, Yanne Camille.

SERVIÇO:

Evento: Lançamento do projeto “Shopping Cultural”

Local: Partage Shopping Mossoró

Data: 28/04/2017

Horário: 19h30