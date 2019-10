Sexta-feira (04) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais

A prefeita Rosalba Ciarlini anuncia que na sexta-feira (04) é ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Com isso, não haverá expediente nas secretarias e equipamentos do Município. A medida ocorre em função do feriado estadual alusivo aos mártires de Cunhaú e Uruaçu, celebrado na quinta-feira (03).

As Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) terão funcionamento normal na quinta e na sexta. Assim como os guardas civis municipais e agentes de trânsito, que trabalham em regime de plantão. A coleta de lixo também será regular nos dias citados.

O decreto foi publicado no Jornal Oficial de Mossoró, edição de hoje, 529-A.

Portal Prefeitura