Sethas-RN realizará ações em Mossoró durante os dias 11, 12 e 13 deste mës

Durante os dias 11, 12 e 13, a Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN), realizará uma série de ações na cidade de Mossoró. A agenda faz parte das ações que o Governo do RN vai realizar no município.

Na quarta-feira (11), às 11h, será inaugurada a nova sede do Café do Trabalhador, que será transferida do bairro Abolição 2, para a rodoviária. O objetivo é atender os usuários que utilizam os serviços da Central do Cidadão. Serão oferecidos diariamente 100 cafés ao preço de R$ 0,50. O cardápio varia entre café, pão, leite, bolacha, frutas e produtos da terra. Às 15h, a secretária da Sethas-RN, Julianne Faria, fará uma visita a secretária de assistência social do município para tratar de programas sociais.

Na quinta-feira (12), será realizado a entrega de 120 cadeiras de roda do Centro de Reabilitação Infantil (CRI) para beneficiários cadastrados. A entrega será no auditório da Regional de Saúde de Mossoró, às 11h30. Também, no mesmo local, será realizado um mutirão para consulta e confirmação dos beneficiários do novo formato do Programa do Leite com o objetivo de assegurar que o benefício esteja sendo entrega a população em vulnerabilidade social. Às 15h, a secretária fará visita ao abrigo Amantino Câmara e depois visitará a instituição Casa do Caminho.

Também haverá a cerimônia de inauguração do Restaurante Popular do bairro Santo Antônio, às 19h, na rua Zeca Cirilino, 2604. A nova unidade é um pedido antigo dos moradores e vai oferecer 574 refeições diárias, ao preço de R$ 1 real.

Na sexta-feira, às 9h, a secretária Julianne Faria visitará a Rede Xique Xique de Comercialização Solidária. A partir das 9h também será realizado o Vila Cidadã no bairro Santo Antônio, no Campo de Futebol da Estrada da Raiz. O evento vai levar uma série de serviços do governo para a população, além de um dia de lazer para as crianças. Serão oferecidos os serviços de emissão de RG, CPF, consultas de programas sociais, cadastro de empregos, testes rápidos de HIV/Aids, sífilis, dengue, glicemia, doação de preservativos e verificação de pressão arterial.

A agenda se encerra com a entrega de cheques do Programa Microcrédito do Empreendedor, às 16h, no ginásio Pedro Ciarlini.