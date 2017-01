Sethas-RN realiza Mutirão para consulta de cadastro do Programa do Leite, em Mossoró

A Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN), realiza em Mossoró, o mutirão para consulta e confirmação dos beneficiários do novo formato do Programa do Leite com o objetivo de assegurar que o benefício esteja sendo entregue a população em vulnerabilidade social.

A consulta vai ser feita no auditório da Regional de Saúde de Mossoró, nos dias 11 e 12, das 8h às 17h. Na sexta, poderá ser feita no Vila Cidadã do bairro Santo Antônio, das 9h às 15h.

Para realizar a consulta é preciso de um documento com foto, CPF e Número de Identificação Social (NIS). Na ocasião, se confirmado o cadastro, o beneficiário poderá escolher o posto de distribuição mais próximo de sua residência.

O novo formato do Programa do Leite Potiguar, Lançado em agosto de 2015 em Mãe Luiza, passou a ter gestão compartilhada entre a Sethas-RN e a Emater-RN com o objetivo de melhorar o atendimento aos beneficiários. O programa utiliza o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) para identificar as famílias em vulnerabilidade social e garantir que o programa chegue a quem realmente precisa.