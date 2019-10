Sesed realiza trabalho contra violência doméstica na Festa do Boi

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), por meio da Coordenadoria da Defesa da Mulher das Minorias (Codimm), realizará diversas ações na 57ª Festa do Boi, que acontecerá entre 12 e 19 de outubro, no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim.

Com o objetivo de divulgar o trabalho realizado pela Coordenadoria, serão realizadas ações de conscientização durante o evento, voltadas ao público feminino, LGBT e idosos. Diariamente, a Codimm atua em atividades que auxiliam no combate à violência e discriminação, além de promover debates e diálogos permanentes na sociedade.

A coordenação da Codimm está a cargo da delegada aposentada de Polícia Civil, Margareth Gondim, reconhecida pelo trabalho de combate à violência doméstica no Estado. “A Codimm tem feito visitas, ido ao interior do Rio Grande do Norte, em comunidades carentes, áreas quilombolas, no intuito de esclarecer o papel da Coordenadoria. É preciso que saibam que a Codimm dará o apoio necessário”, afirmou.

A Coordenadoria administra atualmente o disque-denúncia no número 0800 281 2336 para apurar e, consequentemente, realizar diligências para coibir a violência.