Sesc seleciona 34 filmes para Mostra de Cinema 2018 O Serviço Social do Comércio (Sesc) anunciou hoje (6) os filmes selecionados para a Mostra Sesc de Cinema 2018, que terá exibições nas unidades da instituição em todo o país e em entidades parceiras a partir de outubro. Os escolhidos foram garimpados de um total de mais mil inscritos das cinco regiões do Brasil. Serão exibidos 27 curtas metragens e sete longas. Cada curta receberá um prêmio de R$ 13 mil e, os longas, de R$ 26 mil. Os selecionados concorrerão ainda a prêmios de melhor direção, roteiro, direção de fotografia, montagem, direção de atores, som e direção de arte. O anúncio dos premiados em cada categoria será feito em outubro, no Rio de Janeiro. Entre os longas selecionados estão Baronesa e Lamparinada Aurora, premiados na Mostra de Cinema de Tiradentes em 2017. Além de ficção, os filmes também incluem documentários como Escolas em Luta, que retrata o poder das redes sociais e dos aplicativos para a mobilização estudantil. Já entre os 27 curtas há sete títulos infanto-juvenis. A mostra vai começar no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro, entre 16 e 26 de outubro. A partir daí, o cronograma de exibição dos filmes ficará a critério de cada unidade do Sesc no país. Fonte: Agência Brasil Cultura mostra de cinema Sesc