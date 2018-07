Sesc RN promove Mostra de Arte e Cultura no mês de agosto

Teatro, música, literatura e artes visuais compõem a programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura 2018 – uma iniciativa do Sistema Fecomércio, realizada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) -, que acontece de 1º de agosto a 02 de setembro, em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz.

O mês cultural inicia com atividades no Sesc Cidade Alta, com as exposições “Engenhocas da arte popular em movimento” (Zé de China), e a “A estrada é longa” (Lucas MDS). Também teremos os lançamentos dos editais de grafitagem do muro do Sesc Cidade Alta e a seleção dos trabalhos que serão expostos na Galeria Sesc 2019. O primeiro dia finaliza com o show “Eu e a Máquina” de Yrahn Barreto.

A 7ª arte será outro destaque do evento através do CineSesc, com sessões nas unidades Sesc Cidade Alta, Zona Norte, Macaíba, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Na literatura teremos contação de histórias e um bate-papo sobre o livro de Câmara Cascudo “A história da alimentação no Brasil”.

Na dança e música teremos Encontro de Hip Hop, Concha das Artes em Caicó, Encontro de Boi de Reis no Sesc Zona Norte e oficina de percussão musical com Jorge Negão.

Mostra Sesc de Arte e Cultura

A Mostra Sesc de Arte e Cultura é mais uma iniciativa de promoção e resgate à cultura, ao acesso à informação, conhecimento, e ao mesmo tempo, de proporcionar oportunidades para que a comunidade desenvolva o gosto pela arte.

O evento chega a sua 11ª edição na Zona Norte, e na 5ª edição concomitantemente em várias cidades potiguares.

Confira a programação completa aqui.