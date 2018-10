Sesc RN Inicia campanha de conscientização em alusão ao outubro rosa

A programação do Sesc no Outubro Rosa 2018 acontece de 1º a 31 de outubro em Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Este ano, a campanha foca na arrecadação de cabelos para elaboração de perucas destinas a mulheres em tratamento quimioterápico. Os cortes gratuitos serão feitos em parceria com o Senac RN no Partage Shopping de Natal e Mossoró.

Também estão sendo realizados agendamentos para mamografias e preventivos gratuitos na Sesc Saúde Mulher até dia 28 de setembro.

Destaques da programação serão também os desfiles “Um toque pela autoestima”, com mulheres que superaram ou estão enfrentando o câncer de mama. Os desfiles acontecerão em Natal (20/10), em Mossoró (14/10) e em Caicó (19/10). O objetivo é valorizar a beleza e estimular a autoestima das mulheres que passaram pelo tratamento.

As ações do mês também contemplam oficinas, bem como caminhadas de prevenção ao câncer de mama em Natal, São Paulo do Potengi, Macaíba e Nova Cruz. A programação completa está disponível aqui.

Outubro Rosa

Simbolizado pelo laço rosa, o Outubro Rosa é um movimento popular realizado mundialmente, criado nos Estados Unidos em 1997, para a conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Iluminar monumentos, prédios públicos, pontes e teatros com essa cor também faz parte do movimento. O Sesc RN apoia a campanha desde 2009, com campanhas educativas e ações de conscientização sobre o tema.