Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de dezembro

As inscrições para os cursos gratuitos de dezembro começam nesta quarta-feira, 14 de novembro, e vão até dia 27. A iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá 93 vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, Caicó e São Paulo do Potengi.

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade é o Sesc Cidade Alta.

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão oferecidos cursos de confecção de blusas e confecção de roupas para o verão no Sesc Cidade Alta. Na unidade Sesc Caicó, o curso oferecido na área é de camisetas customizadas.

Com as festas do final do ano se aproximando, a busca por itens para presentear se torna cada vez maior. Por isso, o Sesc Ler São Paulo do Potengi oferece o curso de Lembrancinhas Personalizadas, para você economizar nas lembrancinhas desse ano. No Sesc Mossoró, será oferecido o curso de almofadas decorativas e na cozinha pedagógica o curso será sobre bolo no pote.

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc. O resultado da seleção será divulgado no site da instituição, o www.sescrn.com.br, no dia 30/11, e as aulas começam em datas especificadas no edital.

Critérios de seleção

Podem se inscrever nos cursos gratuitos os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais.

No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental.

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável.