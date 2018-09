Sesc realiza festival literário infantojuvenil em Mossoró

Em mais uma ação de propulsão cultural, o Sistema Fecomércio, através do Sesc, realiza de 26 a 28 de setembro, o Estopim Literário, primeiro festival infantojuvenil realizado pela instituição em Mossoró.

A programação será realizada na unidade Sesc da cidade e inclui ações formativas com temáticas multiculturais, contações de histórias, ações de incentivo à leitura, bate-papos com escritores locais e nacionais, oficinas literárias, CineSesc com exibição de curtas, lançamento de livros, entre outros. Inclusive, os alunos da Escola Sesc terão uma programação especial no primeiro dia do evento com contação de histórias da Cia. Pão Doce (RN).

Na noite de abertura do evento teremos um bate-papo sobre literatura brasileira, a partir das 19h, com a romancista cearense, Ana Miranda, vencedora do prêmio Jabuti pelo romance Boca do Inferno (1989), e o contista e romancista pernambucano, Mário Rodrigues, vencedor em 2016 do Prêmio Sesc de Literatura, na categoria contos, com o livro “Receita para se fazer um monstro”. Os artistas locais também se destacam na programação, com contações de histórias, teatro, oficinas e intervenções literárias.

Uma peculiaridade do evento são os nomes dos espaços que remetem a linguagem popular e a programação oferecida. O público poderá visitar a Trincheira Literária com bate-papos com escritores; Palavreado com contações de histórias; Escapulida pro imaginário com oficinas literárias; Amoitado de livros com exibição de filmes e conversa com os leitores; Cantinho do friviôco um espaço de literatura e tecnologia.

