Sesc entregará 42 pares de óculos de grau gratuitos em Caicó

O Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc/RN), doará 42 pares de óculos de grau na cidade de Caicó na terça-feira, 13 de dezembro. Os óculos serão entregues na unidade do Sesc Seridó, na rua Washington Luiz, nº. 55, bairro de Boa Passagem.

A doação dos óculos faz parte do projeto Ver para Aprender, que entregará 412 pares de óculos de grau em cinco cidades até dia o dia 15 deste mês. Nesta edição, a iniciativa já passou pelas cidades de Fernando Pedroza, Mossoró e Santa Cruz. O último município beneficiado será Macaíba, no dia 15.

O Ver para Aprender consiste em realizar consultas oftalmológicas, capacitações e distribuição de óculos de grau de acordo com a necessidade de cada um dos beneficiados. Crianças, adolescentes, adultos e idosos de escolas municipais, projetos do Sesc e grupos organizados são beneficiados pelo projeto, especialmente aqueles integrados a programas educacionais.

O projeto também realiza capacitações entre educadores e educandos, a fim de orientá-los quanto à detecção de deficiências oftálmicas.

O Sesc RN é um dos 15 regionais que executam o projeto no país. Desde que começou a atuar no estado, em 2005, o projeto já auxiliou quase quatro mil pessoas em mais de 10 municípios potiguares a enxergar melhor. Em 2015, foram entregues 555 pares de óculos Natal, Mossoró, Angicos e Caicó.