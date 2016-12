SESC doará 412 óculos de grau em Mossoró e mais cinco municípios potiguares

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do Comércio (SESC/RN) realiza este ano a 11ª edição do projeto Ver para Aprender, que doará 412 pares de óculos de grau até o dia 15 de dezembro nas cidades de Mossoró, Fernando Pedroza, Santa Cruz, Caicó e Macaíba.

A entrega dos óculos em Mossoró ocorrerá nesta sexta-feira, 02 de dezembro, às 17h no SESC Cidadão, localizado na rua Maria Nunes, nº10, bairro Santa Delmira. Serão 42 estudantes dos projetos de educação complementar do Sesc Cidadão beneficiados na cidade. As entregas são marcadas por solenidades, das quais participam gestores do Sistema Fecomércio RN, autoridades locais, beneficiados e suas famílias.

Em Lajes, foram entregues 77 pares de óculos aos alunos das escolas municipais. Em Fernando Pedroza, 98 alunos receberam os óculos no dia 29 de novembro. Outras 43 pessoas serão beneficiadas em Santa Cruz no próximo dia 06 e mais 42 educandos de Caicó receberão no dia 13. Por fim, os estudantes de Macaíba receberão os 83 óculos no dia 15.

Sobre o projeto

No Ver para Aprender, os óculo são doados a pessoas de todas as idades que enfrentam dificuldade em fixar o conteúdo passado em sala de aula ou de desenvolver atividades simples no dia a dia por problemas na visão. Através do Ver para Aprender, serão realizadas consultas oftalmológicas, capacitações e distribuição de óculos de grau de acordo com a necessidade de cada um dos beneficiados.

Crianças, adolescentes, adultos e idosos de escolas municipais, projetos do Sesc e grupos organizados são beneficiados pelo projeto, especialmente aqueles integrados a programas educacionais. Ao proporcionar a correção oftálmica de alunos, o Ver para Aprender auxilia no aprendizado e possibilita mais qualidade de vida aos beneficiados.

O Ver para Aprender promovido pelo Sesc em todo o Brasil. Nele, também são realizadas ações de capacitação entre educadores e educandos, a fim de orientá-los quanto à detecção de problemas oftálmicos entre estudantes.

O Sesc RN é um dos 15 regionais que executam o projeto no país. Desde que começou a atuar no estado, em 2005, o projeto já auxiliou quase 4 mil pessoas em mais de 10 municípios potiguares. Em 2015, foram entregues 555 pares de óculos em Natal, Mossoró, Angicos e Caicó.