Sesc Cidadão Mossoró faz batismo e troca de cordas dos alunos da capoeira

Nesta quinta-feira (7), alunos do Sesc Cidadão Mossoró participarão do 10º batizado de capoeira e troca de cordas do projeto, evento realizado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). A entrada para o evento será gratuita.

A solenidade contará com três momentos: abertura com apresentações de maculelê, samba de roda, dança de coco, jongo e capoeira no dia 7 de junho, às 18h; um grande aulão de capoeira às 18h do dia 8 de junho; e com as cerimônias de graduação relacionadas à arte no dia 10 de junho, às 9h.

Capoeiristas da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte-Capoeira (ABADA) também participarão do evento. A atividade da capoeira integra outras promovidas sistematicamente no Sesc Cidadão, inclusão de crianças e adolescentes de 8 a 15 anos moradores da Comunidade do Fio e bairros adjacentes.

O 10º batizado e troca de cordas da capoeira do projeto terá a participação, além de membros da ABADA e de capoeiristas de cidades e estados vizinhos. O batizado é o momento no qual os alunos que iniciaram a capoeira em 2018 recebem a primeira corda (batizado), e a troca de cordas é realizada com os alunos veteranos que mudaram de desde o início do projeto, em 2008.