Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em janeiro de 2018

O Serviço Social do Comércio (Sesc), está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de 2018 que vai de janeiro a março, nas áreas de corte e costura, aperfeiçoamento profissional, mídias digitais e trabalhos manuais.

Serão oferecidos 14 tipos de cursos nas unidades do Sesc nas cidades de Mossoró, Natal (Cidade Alta), Macaíba, Nova Cruz, São Paulo do Potengi.

As inscrições dos cursos seguem até dia 17 de janeiro de 2018. O início das aulas está marcado para o dia 22 de janeiro.

Entre as opções, serão ofertados cursos voltados para datas temáticas, como o Carnaval, Dia das Mães e Páscoa. Além de novidades, como o curso de construção de mídias digitais com foco para a construção de vídeos para a internet.

Já na área de vendas, o curso de inteligência emocional o aluno irá aprender técnicas para auxiliá-lo a vender melhor. Em corte e costura serão ministrados cursos básicos para confecção de roupas, bolsas e utilitários, bonecas de pano, patchwork, entre outros.

A divulgação dos selecionados será feita no site do Sesc no dia 19 de janeiro de 2018. O período de inscrições e divulgação dos resultados dos meses de fevereiro e março está disponível no edital, para acessar clique aqui.

Critérios de seleção

Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever nos cursos gratuitos.

No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental.

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável.