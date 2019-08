Sesap vai retomar fornecimento de órteses e próteses

O Centro Especializado em Reabilitação (CRI/CRA) da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), vai retomar o fornecimento de órteses e próteses no Rio Grande do Norte. Nos próximos dias a equipe técnica do órgão fará a análise dos processos dos pacientes cadastrados para que, ainda no mês de agosto, seja publicada a lista dos beneficiados. Os recursos para o primeiro empenho serão de R$ 1,5 milhão de reais e garantem a produção de 500 itens, entre órteses e próteses.

São pessoas que já estavam cadastradas e que aguardavam a retomada do fornecimento. A lista será publicada no site do CRI/CRA, no endereço www.cricra.rn.gov.br e enviada às Unidades Regionais de Saúde Pública (Ursap´s). Também será feita a convocação por ligação telefônica para os números que foram informados no momento do cadastro.

Após a convocação, será agendada uma data para comparecimento ao CER, em Natal, onde o paciente será avaliado e receberá a autorização para comparecer à loja da empresa responsável pela produção dos itens. Após finalizada a produção, o paciente deverá ainda comparecer ao Centro para reavaliação e início do processo de reabilitação.

SESAP/CRI