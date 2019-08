Sesap promove capacitação sobre protocolo de utilização de antivenenos

A Secretaria de Estado da Saúde Pública, por meio do Hospital Giselda Trigueiro e com a articulação da Subcoordenadoria de Vigilância Ambiental (Suvam) e a Coordenadoria de Hospitais e Unidades de Referência (Cohur), realiza a “Capacitação sobre protocolo de utilização dos soros antivenenos”.

O treinamento, que acontece nesta terça-feira (27), a partir das 19h30, no auditório do Giselda Trigueiro, tem como público-alvo médicos prescritores da assistência no Rio Grande do Norte e será ministrado pelo dr. José Roberto Oliveira.

A proposta da aula é orientar o diagnóstico e manejo clínico de acidentes ofídicos, com ênfase na prescrição de aplicação dos soros, tendo em vista a situação de desabastecimento deste insumo em todo o país e do aumento de acidentes no Rio Grande do Norte, em 2019, até julho, foram notificados 269 acidentes com cobras, no ano de 2018, nesse mesmo período, esse número foi de 198.

Sesap