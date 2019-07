Sesap e UERN se unem para viabilizar cirurgia de alta complexidade em Caicó

A parceria entre o Hospital Regional Telecila Freitas Fontes, em Caicó, com a Universidade do Estado do RN (UERN), permitiu a realização, nesta sexta-feira (19), da primeira cirurgia ortognática pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

O procedimento permite a correção de alterações de crescimento nos ossos da face: maxila, mandíbula e mento (osso da região do queixo). A técnica proporciona realinhamento em relação aos dentes, melhorando a funcionalidade da mordida.

“São poucos os centros hospitalares que possibilitam a realização dessas cirurgias. Com o apoio da direção do Hospital Regional do Seridó, Secretaria Estadual de Saúde e Governo do Estado iniciamos um processo de interiorização da alta complexidade da Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial. O paciente poderá ser tratado perto de casa, com mais conforto e apoio da família”, destacou o coordenador da disciplina de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da UERN, Hécio Morais.

O procedimento realizado nesta sexta-feira foi uma correção de alteração esquelética em maxilar numa paciente em idade adulta. A equipe que realizou a cirurgia foi composta por cirurgiões bucomaxilofaciais do curso de odontologia da UERN, além de anestesista, enfermeiros e técnicos de enfermagem do hospital regional, que disponibilizou ainda a sala cirúrgica e equipamentos.

Com a parceria, os pacientes passam por avaliação no ambulatório de cirurgia Bucomaxilofacial da UERN em Caicó, e são encaminhados para o hospital regional, caso haja indicação para cirurgia. As consultas são realizadas nas quintas-feiras a partir das 14h.

Assecom/RN