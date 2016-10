Sesap e Prefeitura de Pau dos Ferros celebram Termo de Cooperação Técnica do SAMU

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e a Prefeitura de Pau dos Ferros assinaram Termo de Cooperação Técnica para manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município e toda região do Alto Oeste do RN por dois anos, podendo ser renovado por igual período. O evento aconteceu na VI Ursap em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Regional (CIR).

Na pactuação caberá à Prefeitura renovar a validade do processo seletivo, arcar com despesas com equipamentos, mobiliários, aluguel do imóvel, limpeza, higienização e outras benfeitorias que forem necessárias na sede da base descentralizada. A Sesap/SAMU, por sua vez, assumiu o pagamento da folha de pessoal.

O encontro contou com a participação do secretário de Estado da Saúde, George Antunes, prefeito Fabrício Torquato, coordenador estadual do SAMU, Cláudio Macedo, além de secretários municipais de Saúde da região.

“Fiz questão de vir aqui, pessoalmente, a pedido do governador, para expressar esse apoio a toda região do Alto Oeste que precisa muito dos serviços do SAMU”, afirmou o secretário da Saúde, George Antunes.