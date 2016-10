Servidores públicos municipais aprovam greve por tempo indeterminado

Os servidores públicos de Mossoró aprovaram indicativo de greve geral por tempo indeterminado na cidade a partir da próxima segunda-feira, 24 de outubro. A decisão foi tomada em assembleia na sede Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), no Centro, na manhã terça-feira, 18 de outubro.

Os únicos profissionais que não aderiram à greve foram os professores, pois, devido estarmos no final do ano letivos, não restam mais dias para compensar os dias de paralisação.

A presidente do Sindiserpum, Marleide Cunha, explica que a greve foi aprovada em razão dos atrasos dos salários dos servidores e do descumprimento da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), como o pagamento do retroativo do reajuste salarial da categoria.

“O reajuste salarial dos servidores públicos foi aprovado em agosto com retroativo a maio, mas ainda não recebemos a diferença em relação aos meses de maio a julho. Também aprovamos a greve para lutar pela revogação do decreto da Prefeitura que legaliza o atraso dos salários dos servidores, ao colocar que ele pode ser efetuado até o 5º dia útil do mês”, conta a presidente.

Marleide conta que irá oficializar a decisão do sindicato junto à Prefeitura ainda nesta terça-feira e que na segunda-feira, 24, começa a organização das atividades grevistas.