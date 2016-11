Servidores municipais encerram greve

Em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 09 de novembro, os servidores públicos municipais de Mossoró decidiram encerrar a greve. A decisão foi tomada em razão do atendimento de toda a pauta de reivindicações apresentada pela categoria. Porém, servidores continuam com salários atrasados, ponto não incluído nas discussões pelo fim da greve.

“A Prefeitura atendeu aos cinco pontos da nossa pauta, apresentada no começo da greve. Dessa forma, a greve não tinha segurança jurídica, por isso a paralisação acabou. O pagamento dos salários não faziam parte da pauta inicial porque, na época, não estavam em atraso, apenas as gratificações, que já foram pagas”, explica a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), Marleide Cunha.

Em reunião realizada no Palácio da Resistência na terça-feira, 08 de novembro, a Prefeitura acatou aos cinco pontos apresentados pelo Sindiserpum: o pagamento retroativo da revisão geral da remuneração até dezembro; revogação do decreto que altera o calendário de pagamento; aplicação percentual da revisão geral sobre o teto do auxílio transporte conforme a lei; pagamento das parcelas do PMAQ atrasadas, e; publicação da mudança de classe dos professores municipais e abono das faltas dos servidores grevistas até 9 de novembro de 2016.

Embora a pauta do sindicato tenha sido atendida, os salários dos servidores continuam em atraso. A Prefeitura de Mossoró anunciou o pagamento apenas para os servidores que recebem até R$ 2 mil, previsto para a sexta-feira, 11 de novembro.

A categoria irá se reunir em nova assembleia no próximo dia 18 para discutir os atrasos salariais.