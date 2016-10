Servidores estaduais paralisam atividades nesta sexta-feira (21) para discutir greve geral

Os servidores do funcionalismo público do RN vão paralisar as atividades nesta sexta-feira (21/10) para discutir a realização de uma greve geral contra os atrasos de salários e a retirada de direitos.

A discussão ocorrerá em assembleia unificada, a partir das 9h, na Praça Cívica, em Petrópolis. A atividade está sendo convocada pelo Fórum Estadual dos Servidores em parceria com o SINAI-RN (Sindicado dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN), os Fóruns dos servidores de Natal e dos servidores federais, juntamente com as centrais Intersindical, CUT, CTB e Csp-Conlutas.