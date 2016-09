Servidores do RN discutirão inicio de greve geral contra atraso de salários e demissões

A Diretoria da Aduern reforçou, durante a manhã desta-terça-feira , o chamado para que todos os professores e professoras da universidade participem da Assembleia Geral dos Servidores Estaduais, que será realizada na quinta-feira (29) em Natal.

O presidente da Aduern, Lemuel Rodrigues, convocou a categoria a se fazer presente na atividade e denunciou: “Recebemos informações vindas do Fórum dos Servidores Estaduais de que os professores e professoras da UERN, assim como os demais servidores públicos, podem ficar sem o pagamento do mês de Setembro e do 13º salário”.

A atividade, que será realizada na Praça Cívica, em Natal, vai debater sobre os atrasos salariais, o anúncio do Governo de que fará demissões de servidores, o PLP 257 e a PEC 241 e a importância da construção de uma Greve Geral unificada por todos os segmentos da classe trabalhadora.

A Assembleia vai ser o primeiro espaço onde será discutida a possibilidade de uma greve geral no RN, o que faz com que a presença maciça da categoria seja ainda mais importante. O Fórum dos Servidores Estaduais irá discutir a proposta de paralisação nos dias 06 e 07 de outubro, e a possibilidade de outra Assembleia Geral com possível indicativo de greve para o final de outubro.

Após a assembleia, os trabalhadores e trabalhadoras seguem em marcha em um ato público que irá até a Prefeitura do Natal, onde os servidores se unem aos funcionários públicos municipais que também estarão com suas atividades paralisadas em um dia de protesto e defesa de direitos.