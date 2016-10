Servidores do Hospital São Camilo temem fechamento da unidade

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Mossoró, se reunirão com servidores do Hospital Municipal São Camilo de Lellis na tarde desta quarta-feira, 19, para discutir quais medidas podem ser adotadas para garantir o funcionamento da unidade. Os servidores temem o fechamento do hospital psiquiátrico, a exemplo do que está acontecendo com o Hospital da Mulher de Parteira Maria Correia.

O Hospital São Camilo de Lellis enfrenta dificuldades financeiras e problemas como atrasos salariais e até mesmo falta de comida para os pacientes.

Participarão da reunião desta quarta-feira o diretor-técnico do Hospital São Camilo, o psiquiatra João Batista, a enfermeira Helena Rebouças e a terapeuta ocupacional Elaine Rodrigues. A reunião com os servidores servirá analisar o quadro atual do hospital psiquiátrico.

“Passamos por uma situação de penúria aqui. A Prefeitura de Mossoró está desassistindo o hospital. Isso vem ocorrendo há bastante tempo, mas nós vínhamos contornando e chegou ao ponto de faltar alimentos e não termos mais como funcionar”, afirma a enfermeira Helena Rebouças.

Câmara Municipal discutirá situação do Hospital São Camilo

Além da reunião com servidores, representantes da OAB participarão da audiência pública que marcada para a quinta-feira, 20, na Câmara Municipal de Mossoró.

“Estaremos presentes na audiência pública e faremos o que for possível para evitar que Mossoró perca mais uma unidade hospitalar”, afirma o presidente da OAB/Mossoró, Canindé Maia.

A campanha pelo não fechamento do Hospital São Camilo começou após a notícia do encerramento das atividades no Hospital da Mulher. Os servidores do Hospital psiquiátrico também participarão da audiência e buscaram o apoio de outras entidades para evitar o fechamento da unidade.