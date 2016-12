Servidores da saúde de Touros ocupam a Prefeitura em protesto contra atraso de salário e do 13º

A sede da Prefeitura Municipal de Touros foi ocupada por servidores da Saúde na tarde da quinta-feira, 22, após o prefeito Ney Leite não comparecer à mesa de negociação marcada para as 14h. No município, os servidores da saúde estão em greve desde o dia 04 de novembro e reclamam do atraso no salário de novembro e do não pagamento do 13º.

Por telefone, a secretária de Saúde, Eliege Silva declarou que está fechando a folha de novembro e que irá pagar ainda nesta sexta-feira, 23. Em relação ao 13º, a secretária informou que só conseguiria realizar o pagamento quando entrar o dinheiro da repatriação. Segundo a secretária, o pagamento será feito no dia 28 de dezembro.

Mesmo com a promessa de pagamento, os servidores continuam acampados na prefeitura e afirmam que só irão desocupar o prédio quando o dinheiro estiver nas contas bancárias.

As demais categorias do município de Touros também não receberam o salário de novembro.