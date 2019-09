Serviços do Cadastro Único no Centro funcionarão em nova unidade

Os serviços do Cadastro Único que funcionavam no Plantão Social vão ser transferido para uma nova unidade. Os atendimentos nesta unidade estão suspensos até a mudança ser concluída e, enquanto isso, estão sendo oferecidos normalmente nas unidades que funcionam no Centro Administrativo e no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Bairro Barrocas.

De acordo com a secretária do Desenvolvimento Social, Lorena Ciarlini, a mudança é uma forma de aumentar o número de atendimentos e proporcionar um maior conforto para os usuários. “Nossa meta é aumentar cada vez mais o número de atendimentos e por isso precisávamos de um local maior, para que as pessoas que procurarem os serviços possam ter um maior conforto”, afirmou.

O Cadastro Único é a porta de entrada para vários Programas Sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Minha Casa Minha Vida, entre outros.

No Plantão Social vão continuar os serviços de emissão de segundas vias de Registro de Nascimento, Casamento e Óbito, além de carteiras de viagem do idoso, passe livre para pessoa com deficiência para eventos, viagens interestaduais e coletivos municipais.

A nova sede funcionará na Avenida Alberto Maranhão, 1281, Centro (em frente ao Baratão das Ferramentas, próximo à agência do Banco do Brasil).

