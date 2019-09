Serviço de recolhimento retirou das ruas 185 animais em 2019

A prefeitura de Mossoró, através da secretaria de executiva de serviços urbanos, realiza diariamente o trabalho de recolhimento de animais que são encontrados soltos nas vias da cidade. Neste ano de 2019, de janeiro a agosto, já foram apreendidos 185 animais. A ação também conta com o apoio da Guarda Municipal.

Entre os animais apreendidos estão cavalos, jumentos, vacas, burros e porcos. Quando soltos nas ruas estes animais podem provocar acidentes e também transtornos à população, quando rasgam os sacos de lixo, espalhando e poluindo as vias e canteiros.

Os animais apreendidos são encaminhados para um curral do município onde os donos têm um prazo de 03 dias para recuperá-los. A multas para o resgate do animal varia de 10 a 40 reais dependendo do porte do animal.

O diretor executivo de serviços urbanos, Cid Batista, explicou que se o proprietário não comparecer ao curral, os animais são transferidos para Apodi. “O proprietário tem 3 dias para resgatar o animal no curral do município, caso ele não compareça, nós transferimos o animal para uma Associação em Apodi e o resgate poderá ser feito lá”, disse.

A população pode auxiliar as equipes de serviços urbanos denunciando essas situações na própria secretaria-executiva de serviços urbanos, localizada na Rua Nilo Peçanha, nº 40, bairro Bom Jardim, Mossoró/RN, ao lado do Ginásio Pedro Ciarlini ou através do telefone 3315-5000.

Portal Prefeitura