Servente de pedreiro é executado e esposa é baleada no bairro Barrocas

O servente de pedreiro Maximiano Fernandes Júnior, de 47 anos, foi assassinado a tiros por volta de 00h20, desta segunda feira, 28 de novembro, dentro da casa onde morava, em Mossoró. O crime ocorreu na rua Herculano Couto, por trás da antiga Plasmol, no bairro Barrocas. A vítima foi atingida por seis tiros de pistola 380, todos na região da cabeça.

A esposa de Maximiano Fernandes foi atingida por um tiro na região das costas e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). Ela contou à polícia que estava em casa com o marido quando uma pessoa chamou por Maximiano na porta da frente da residência.

Ao ouvir os tiros, a esposa da vítima saiu do quarto para ver o que estava acontecendo e acabou sendo baleada. A mulher afirma que não sabe o que pode ter motivado o assassinato de Maximiano, pois o ele não tinha envolvimento com crimes e nem tinha inimigos. O servente não tinha antecedentes criminais.

Vizinhos da vítima informaram à polícia ter visto dois homens em uma moto fugirem do local do crime após os tiros. Com esta ocorrência, Mossoró chega a 208 mortes violentas este ano.