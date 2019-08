Série C do Campeonato Brasileiro entra na reta final

Quatro times do Nordeste, três do Sul e um do Norte disputam o acesso

As quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro começam neste sábado (30). Os quatro clubes que passarem para as semifinais da competição estão classificados para a segunda divisão do futebol brasileiro, a série B.

Neste sábado, o Confiança (SE) enfrenta o Ypiranga (RS) às 17h no Estádio Batistão, em Aracaju (SE). No mesmo dia, às 19h15 o São José (RS) recebe o Sampaio Corrêa (MA) no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre (RS). No domingo o Paysandu (PA) pega o Náutico (PE) às 18h, no Estádio Mangueirão em Belém (PA), e na segunda-feira o Imperatriz (MA) duela com o Juventude (RS) às 20h no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz (MA). No outro sábado (7) começam os jogos de volta.

As equipes rebaixadas para a série D no ano que vem já foram definidas: o Globo, nono colocado, e o ABC, décimo na tabela, ambos do Rio Grande do Norte, foram os últimos do grupo A; o Luverdense (MT) em nono e o Atlético Acreano em décimo tiveram o menor pontuação do B.

Na Serie D, conseguiram o acesso para disputar a Série C em 2020 as equipe Brusque (SC) e Ituano (SP), além de Manaus (AM) e Jacuipense (BA), os dois últimos nunca disputaram a terceira divisão.

Rádio Nacional Rio de Janeiro