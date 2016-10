Senadores e deputados discutem reforma política

Por iniciativa do presidente do Senado, Renan Calheiros, foi apresentado proposta para um esforço conjunto entre o Senado e a Câmara dos Deputados para que seja votada uma reforma política mais profunda.

Os senadores Garibaldi Alves e Waldemir Moka destacaram a importância do envolvimento da Câmara na montagem da pauta, para não haver risco de os projetos serem barrados por falta de acordo.

No dia 9 de novembro o Senado deve votar a proposta que estabelece o fim das coligações nas eleições proporcionais, cria cláusula de barreira para os partidos e reforça a exigência de fidelidade partidária dos eleitos.

Renan solicitou aos deputados que enviem uma pauta própria e garantiu que está disposto a levar os trabalhos da Casa até o mês de janeiro, se for preciso, para apresentar resultados imediatos. A cada eleição, a política, exposta e criminalizada, perde prestígio. Mais do que nunca nós precisamos reinventá-la.

O senador Raimundo Lira, da PB, defendeu o fim da reeleição para o Executivo, o aprimoramento do financiamento de campanhas e a imposição de um fuso-horário eleitoral único para todo o país.