Senador Eunício Oliveira terá encontro com ministro da Fazenda

Enquanto o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e seu futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, evitam conversa com os presidentes das Casas Legislativas, o presidente do Senado Eunício Oliveira confirmou para hoje (13) encontro com o atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, a ser realizado na residência oficial. O presidente quer conversar sobre as propostas em votação no Congresso Nacional que podem interferir no desenvolvimento econômico do país.

– Eu quero matérias que ajudem o Brasil a fazer o seu crescimento, da sua população, que gerem emprego e renda. E as matérias que criarem problemas para o Brasil, eu vou discutir com as lideranças para que a gente não dê continuidade – afirmou Eunício.

Sobre a sessão do Congresso, prevista para às 15h de hoje, o presidente disse que a expectativa é realizar a sessão para deliberação de vetos e créditos orçamentários “até a hora que tiver quórum”.