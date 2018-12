Senado vota projeto que incentiva implantação de usinas eólicas no mar

O Plenário do Senado pode votar ainda nesta semana o projeto de lei do senador Fernando Collor (PTC-AL), que incentiva a geração de energia a partir dos ventos. Para isso, ao invés da instalação das enormes turbinas, na forma de cata-ventos, em terra, os equipamentos seriam colocados no mar.