Senado vai comemorar o Dia do Médico em sessão especial

O Plenário do Senado receberá uma sessão solene na próxima sexta-feira (18) para celebrar o Dia do Médico. A sugestão foi do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Além da homenagem aos profissionais, a sessão vai destacar personalidades da área da saúde.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) registra 475,7 mil médicos ativos no Brasil, o que significa uma proporção de um profissional para cada 442 habitantes. No entanto, o CFM aponta desigualdade na distribuição: segundo o estudo Demografia Médica (edição mais recente: 2018), as capitais do país registram um médico para cada 197 habitantes, mas o interior tem um para cada 780. No interior das regiões Norte e Nordeste, essa proporção pode chegar a 1.980 habitantes para cada médico. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a proporção de 1/1.000 como ideal para uma rede de atendimento.

No Brasil, o Dia do Médico é celebrado em 18 de outubro pela influência da Igreja Católica. Essa data é associada a São Lucas, um dos 12 apóstolos e autor de dois livros do Novo Testamento. Ele foi um médico grego e é o padroeiro da profissão.

Sete senadores em atividade, quase 10% de toda a Casa, são médicos de formação: Confúcio Moura (MDB-RO), Humberto Costa (PT-PE), Marcelo Castro (MDB-PI), Nelsinho Trad (PSD-MS), Otto Alencar (PSD-BA), Rogério Carvalho (PT-SE) e Zenaide Maia (Pros-RN). O Senado tem três ex-ministros da Saúde nos seus quadros: Humberto (2003-2005), Castro (2015-2016) e José Serra (PSDB-SP) (1998-2002).