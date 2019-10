Senado recebe estudantes e lança livro sobre JK na Bienal do Livro de PE Fonte: Agência Senado

Cerca de vinte alunos do curso de direito do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) visitam nesta quinta-feira (10) o estande do Senado na 12ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, em Olinda, para conhecer o LexML, linha do tempo da Constituição e o portal do e-Cidadania, entre outros serviços oferecidos pela Casa.

A iniciativa é resultado da visita da professora Anna Priscila Lima Prado ao estande, que gostou da experiência e decidiu compartilhá-la com seus alunos, segundo o secretário do Comitê de Internet, Washington Brito, que participa da feira.

Na sexta-feira (4), o Senado lançou na bienal o livro Memórias do Brasil: 1956 — discursos de Juscelino Kubitscheck, publicado pelo Conselho Editorial. Para a vice-presidente do Conselho, Esther Bemerguy de Albuquerque, a obra é importante para o país neste momento da economia brasileira.

— O livro fala de desenvolvimento e o que foi a época de Juscelino. Fala como foi o seu governo, que, no primeiro ano, já sabia o que iria fazer e da importância da energia, do transporte para a economia brasileira. Vale destacar também a importância do lançamento do livro no Nordeste, pois a Sudene [Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste] foi criada por JK. Era um livro excelente para ser lançado na feira.

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE) participaram do lançamento do livro.

A presença do Senado nas feiras de livro, na avaliação da vice-presidente do Conselho Editorial, contribui não apenas para divulgar as publicações da Casa.

— Ajuda muito, inclusive para uma imagem positiva do Senado. E mostra um Senado preocupado com cultura, literatura, história brasileira. A maioria dos livros [do Conselho Editorial] são de história do Brasil, vendidos a preços muito baixos — diz Esther, que lembra também o grande interesse pelas publicações sobre legislação das Edições Técnicas.

