Senac está com inscrições abertas para graduação a distância

O Senac está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2018 para os cursos de graduação a distância. O prazo segue até 2 de março de 2018 e a inscrição é gratuita.

Ao todo, são 12 cursos nas áreas de comércio, educação, gestão e informática. A graduação a distância permite que o aluno concilie seus horários e seu local de estudos com outras atividades do dia a dia. Além de materiais didáticos, publicações e recursos multimídia, o estudante também tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual.

Os docentes estão à disposição em fóruns para esclarecimento de dúvidas, webconferências, debates ou grupos de discussão com os alunos. Exercícios on-line, trabalhos individuais e em grupo, além de duas provas presenciais por semestre, realizadas no polo escolhido no momento da inscrição, compõem o conjunto de instrumentos de avaliação ao longo da graduação.

Uma novidade é a ampliação no número de polos de apoio presencial, que passou de 21 para 232 unidades do Senac em todo o país, ampliando as oportunidades para alunos de diferentes regiões do Brasil.

Inscrição

Para realizar a inscrição no processo seletivo, escolha seu curso, o polo de seu interesse, faça login e selecione uma das possibilidades de ingresso:

Nota do Enem: utilize a nota do Exame Nacional do Ensino Médio e receba a convocação para matrícula em até 24 horas.

Redação: escreva sobre o tema sinalizado no edital, faça o upload do arquivo e aguarde o retorno em até 72 horas.

Portador de Diploma: quem já possui diploma de graduação pode realizar a matrícula automaticamente, sem necessidade de passar por uma nova avaliação.

A matrícula será efetivada após a geração do boleto ou indicação de dados financeiros para o pagamento da primeira mensalidade.

A partir dessa data, há um prazo de 40 dias para enviar a documentação solicitada ao local indicado no edital. Além disso, também já será possível acessar a plataforma Ambientação EAD, que oferece cursos gratuitos para experimentar e se familiarizar com o Senac EAD até o início das aulas.

Confira ainda as possibilidades de transferências e descontos.